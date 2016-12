Kemi – pohjoinen kaupunki rannikolla

Kemi (saamenkielellä Giepma) on Suomen kaupunki, joka sijaitsee Lapin maakunnassa, Kemijoen suistossa. Kemissä on 21 597 asukasta. Maapinta-alaltaan Kemi on Lapin maakunnan kunnista pienin ja tiheimmin asuttu. Kemi tarkoittaa tallattua niittyä, jolle voi leiriytyä. Kemi on myös yksi rannikomme pohjoisimmista kaupungeista.

Kemi tunnetaan perinteisenä teollisuuskaupunkina ja sen suurimpia ykityisiä työllistäjiä kaupungissa ovat Stora Enson Veitsiluodon papaeritehdas sekä Karihaarassa toimivassa Metsä Fibren ja Finnforestin puunjalostusteollisuus (saha, Kemin sellutehdas ja Kemin kartonkitehdas). Merkittävä teollinen työnantaja on myös Outokummun omistama Kemin kromikaivos, joka sijaitsee Elijärvellä Keminmaan puolella. Kemi on kohottanut imagoaan myös matkailukaupunkina. Kaupungin tunnetuimpia matkailunähtävyyksiä ovat muun muassa Kemin lumilinna, jäänmurtaja Sampo, tuulivoimapuisto, Kemin Jalokivigalleria ja Kaupungin Sisäsatama.

Kemissä on myös monipuolinen koulutustarjonta: viisi peruskoulua, lukio ja aikuislukia. Laajaa ammatillista koulutusta tarjoaa kaupungissa Ammattiopisto Lappian ja Lapin ammattikorkeakoulun Kemissä sijaitsevat yksiköt.

Kemissä on myös paljon monella mediatalolla toimipisteet. Kemin törkeimmät sanomalehdet ovat maakuntalehti Pohjolan Sanomat ja Lounais-Lappi. Lisäksi Kemissä sijaitsee Yleisradion Yle Kemin toimitus.

PS Kemi on kemiläinen jalkapallojoukkue, joka pelaa pääsarjatasolla Veikkausliigassa.