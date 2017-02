9x8cjs4

Pietarsaaressa, eli Jeppiksessä jokainen voi olla oma itsensä. Tämä Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva noin 19 000 asukkaan asuttama Suomen kaupunki tarjoaa letkeää meininkiä jokaiselle sitä kaipaavalle. Kaupunki on kaksikielinen, josta 56 prosenttia puhuu ruotsia ja 38 prosenttia suomea. Kaupunki on tunnettu upeasta erityisesti historiastaan. Pietarsaaressa on monia historiallisia nähtävyksiä, joita kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Nähtävyyksiä ovat muun muassa Skata, Vanha Satama, Pedersören keskiaikainen kivikirkko sekä arktinen museo, Nanoq. Pietarsaari tunnetaan myös Suomen kansallisrunoilijan Johan Ludvig Runebergin syntymäkaupunkina.

Pietarsaari oli vielä ajanlaskumme alussa kokonaan veden peitossa. Toisen vuosituhannen alussa alueesta alkoi paljastua osia, ja ensimmäiset merenpinnan yläpuolelle kohonneet kohdat ovat myllymäellä, Jakobstads Gymnasiumin alueilla ja Kirkkorannalla. Tämä kaupunki liittyi mantereeseen vasta 1500-luvulla. Kaupungin vaakuna on peräisin De la Gardienin sukuvakunasta. Pietarsaaren väkiluku ylitti 1000 henkeä vasta 1800-luvun alussa.

Skata tunnetaan Suomen suurimpiana yhtenäisenä puutalokaunpunginosana. Se oli merimiesten ja tupakkatehtaan työläisten kaupunki. Tämä kaupunginosa suojeltiin asemakaavalla vuonna 1982, ja tämän asemakaavan päätavoitteena on kauniin ja arvokkaan ympäristön säilyttäminen. Skata hurmaa vieralijat rauhallisella tunnelmallaan, värikkäillä taloilla sekä kapeilla hiekkakaduilla.

Vanha Satama, eli Gamla Ham on Pietarsaaren keskustan vieressä sijaitseva upea satama-alue. Satamassa on uimaranta, sekä Fanta Sea – vesipuisto. Satama on yksi Pohjanmaan parhaiten säilyneitä satamia, ja sen käytöllä on pitkä historiallinen merkitys.

Nanoq, Suomen ensimmäinen akrtinen museo tarjoaa aktista kulttuuria ja perinteitä. Täällä vieralija voi kokea eksoottisten rakennuksien ainutlaatuisen tunnelman, ja ihastella upeita maisemia. Museossa on myös kirjasto, jotka kertovat näistä kaikista edellä mainituista.

Pietarsaaressa sijaitseva Pedersören kirkko on peräisin keskiajalta. Se on Pohjanmaan vanhimpia, ja tämä kivikirkko rakennettiin todennäköisesti 1500-luvulla. Tämä kivikirkko kannattaa käydä kurkkaamassa, mikäli historia on lähellä sydäntä.