Rauman tapahtumia juhlavuotena

Rauma on pitkän historian omaava kaunis pikkukaupunki eteläisessä Satakunnassa. Se on Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki, ja juhliikin kotimaamme 100-vuotisjuhlien kanssa samaan aikaan 575-vuotispäiväänsä. Raumalla sijaitsee jopa kaksi Unescon maailmanperintökohdetta (Vanhan Rauman kaupunginosa ja Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue Lapin Kivikylässä), ja varsinkin kesäisin Raumalla järjestetään monia vuosittaisia tapahtumia, kuten Rauman Pitsiviikot, Raumanmeren juhannus, Rauma Summer Jazz ja Rauma Blues.

Tänä vuonna Raumalla järjestetään kuitenkin myös monia muita kulttuurillisia tapahtumia juhlavuoden kunniaksi. Alta löydät muutaman esimerkin ja syyn pistäytyä Raumalla tänä vuonna.

– 31.12.2016 muun muuassa Rauman kaupungintalon edustan puut, vesitornin ja Kiikartorni valaistiin juhlavuoden väreillä. Valot tulevat olemaan käytössä koko juhlavuoden ajan ja ovat näkemisen arvoisia.

– huhtikuuta Rauman museossa alkaa Rauman vanha asutus 1442-1684 -näyttely

– huhtikuuta järjestetään vuosittainen Rauma-päivä, jossa tänä vuonna keskitytään erityisesti kaupungin ja maamme historiaan.

– Rakennettu Raumalla – Made in Rauma näyttely Rauman Merimuseossa, joka avautui jo 19.3.2005 ja on esillä aina 17.12.2017 saakka. Näyttely kuvaa suomalaisen ja erityisesti raumalaisen laivanrakennusteollisuuden muutoksia itse laivanrakentajan näkökulmasta. Rauma on rannikkokaupunkina aina elänyt merestä, ja Merimuseo on erikoisen hyvä aloituspiste Rauman historiaan tutustumiseen.

– 22-30.7 Rauman perinteinen pitsiviikko, jonka tapahtumista suurin osa on ilmaisia kävijöille.

Kaikki Rauman kaupungin tapahtumat tälle vuodelle löydät täältä.