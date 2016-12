Suomen Turku julistaa joulurauhan

Näin joulun lähestyessä pikku hiljaa on hyvä jo valmistautua hiljentymään joulun rauhaan. Joulurauha monissa perheissä alkaakin perinteisen Joulurauhan julistamisen katsomisella vaikkapa televisiosta tai miksei jopa paikan päällä julistusta kuuntelemisella. Tämän päiväisessä kirjoituksessamme perehdymmekin hiukan Joulurauhan julistuksen historiaan ja tarkoitukseen.

Joulurauhan julistaminen on jo vanha perinne, jonka juuret juontavat aina Ruotsin vallan aikaan Suomessa. Perinne on säilynyt melkein katkeamattomana jo 700 vuotta, ja on katkennut vain muutamaan otteeseen, esimerkiksi isovihan ja miliisilakon aikaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Suomen Turku on julistanut Joulurauhan aina 1300-luvulta lähtien. Joulurauhaa tarvittiin noina aikoina sen takia, että juhlapyhien mahdollistama vapaa-aika toi mukanaan levottomuuksia kansalaisissa. Lisäksi sodan vuosina sodankäynti perinteisesti haluttiin keskeyttää jouluaattona.

Turun Vanhan Suurtorin Brinkkalan talon parvekkeelta Joulurauha on julistettu vuodesta 1886 lähtien. Radiossa julistus on kuultu joulusta 1935 lähtien, televisiosta tapahtumaa on voinut seurata aina 1983 lähtien kotimaassa ja vuodesta 1986 lähtien myös naapurimaastamme Ruotsista. Nykyään tapahtuma lähetetään myös ulkomailla asuville suomalaisille Ylen ulkomaanpalvelun kautta, ja tämä onkin hieno tapa muistaa ulkomailla asuvia suomalaisia.

Miksi joulurauhaa sitten vielä julistetaan tänäkin päivänä, vaikka esimerkiksi rauhaa rikkoneita ei enää uhkaa ankara rangaistus? Joulurauhan julistus on perinne, josta monet eivät halua luopua. Se johdattaa perheet joulun viettoon ja julistaa joulun alkaneeksi. Julistus muistuttaa joulurauhan alkamisesta, pyytää viettämään juhlapäivää sopuisasti, uhkaa rauhan rikkojia rangaistuksella ja tietysti myös toivottaa hyvää joulua.

Joulurauha julistetaan perinteisesti kello 12 Turun Vanhalla Suurtorilla Brinkkalan talon parvekkeelta. Julistuksen lukee Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen. Tapahtuma alkaa Jumala ompi linnamme -virrellä, ja tämän jälkeen Turun Tuomiokirkon kello lyö 12. Soittokunta soittaa Marsalkan hopeatorvet -alkufanfaarin ja julistus luetaan. Lopuksi lauletaan Maamme-laulu ja soittokunta soittaa Porilaisten marssin.

Muita kaupunkeja, jotka myös julistavat oman joulurauhansa, ovat Naantali, Pori, Porvoo, Rauma, Uusikaupunki ja pohjoisessa osassa maata Tornio.

Alla olevasta videosta pystyy seuraamaan vuoden 2015 Joulurauhan julistusta tämän vuoden tapahtumaa odotellessa, ja tästä linkistä pystyy seuraamaan julistuksen sanat.